Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Bodrum FK, Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Bodrum FK, sahasında Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da kupaya veda etti. - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Bodrum FK ve Iğdır FK Berabere Kaldı - Son Dakika
