Bodrum FK ve Iğdır FK Berabere Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Bodrum FK, Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Bodrum FK, sahasında Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da kupaya veda etti. - MUĞLA