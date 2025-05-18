Bodrum FK ve Trabzonspor 1-1 Berabere Kaldı

SÜPER Lig 36'ncı hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Ligde iki maçlarının kaldığını ve iyi şekilde bitirmek istediklerini ifade eden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Bodrumspor'un iyi bir hocası var. Savunmada bizi şaşırttı. İlk yarı çok basit top kayıpları yaptık. Yön değiştirirken biraz daha hızlı olmamız lazımdı. Çok fazla pozisyona giremeden rakibimizin bizim top kaybımızla attığı bir gol var. İkinci yarı da rakibin savunmasıyla karşılaştık. Biraz daha etkiliydik diyebilirim. Özellikle giren oyuncuların katkısı çok fazla oldu. Çok net en az üç pozisyonumuz var. Final öncesi ve final paslarımızın daha iyi olması lazımdı. Maçın 1-1 değil çok daha önce bitmiş olması lazımdı. Penaltı golünden sonra çok daha kolay bir maç oynamamız lazımdı. İki puan kaybederek buradan evimize gidiyoruz. Önümüzde Samsunspor ve Antalyaspor maçlarını iyi ve moralle bitirmek istiyoruz. Bu arada da gelecek sezonun planlarını yapıyoruz. Transferlerle ilgili oyuncu izlemelerimiz devam ediyor. Seneye kuracağımız takımla ilgili hata yapmamak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

JOSE MORAİS: VAR HAKEMLERİ ORTA HAKEMDEN DAHA KARAR VERİCİ

VAR kararlarıyla ilgili değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Trabzonspor kaliteli ve zor bir rakip. Karşılaşmaya yüksek enerjiyle başladık. Şanslar yaratmaya çalıştık ve kazandığımız top sonrası skoru bulduk. Savunma tarafında rakibimizi kontrol etmeyi başardık. Bazı keskin anlarda 2'nci golü bulabilecek fırsatlar yarattık. O fırsatlardan birini değerlendirebilseydik 2-0 olurdu. İkinci yarı oyun biraz daha farklılaştı. Trabzonspor oyunu merkezde tutmayı başardı, biraz daha topla oynayıp aksiyonlar yaratmaya çalıştılar. İş böyle olunca savunmamız derin blokta kalmak zorunda kaldı. Daha sonra penaltı pozisyonu oldu, hakem burada yüzde 50-50 verebilirdi ya da vermeyebilirdi. Oyuncumuz Ali rakip şut attıktan sonra müdahalede bulunuyor. Hakem burada oyunu devam ettirebilirdi ama penaltıyı vermeyi tercih etti. VAR'ın devreye girmesiyle penaltı kararı çıktı. Samsun maçında olduğu gibi aleyhimize penaltı verildi. Türkiye'de VAR hakemleri orta hakemlerden daha karar verici bir düzeye geldiğini görüyorum. Golü yedikten sonra reaksiyon gösterdik. İkinci gol için arayışlarda bulunduk. Oyun biraz açıldı iki takımın da gol fırsatları yaratabileceği pozisyonlar doğurdu. Son dakika penaltı pozisyonu ile ilgili adalet konusunda her şey aynı olabilirdi diyorum iki tarafa da çünkü kriter olarak baktığımız zaman hem Trabzonspor'un penaltı hem de bizim kazanmamız gereken penaltı kriter olarak aynı. Hakemler bazen kendilerinin hakem olduklarını unutuyorlar sanki burada VAR, hakemmiş gibi davranıyor. Hakem bir pozisyonda kararsız kaldıysa VAR'ın tavsiyesine uyup, izleyip karar verebilir ama hakem pozisyonu izlediyse verdiği kararın arkasında durabilir. Önümüzde hala kazanılacak puanlar var. Biz oyuncularımızla savaşmaya devam edeceğiz. Hislerle oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.