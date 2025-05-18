Bodrum FK ve Trabzonspor berabere

Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 85 Brazao), Herelle, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 78 Ege Bilsel), Taylan Antalyalı (Dk. 88 Puscas), Ahmet Aslan (Dk. 78 Mohammed), Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 85 Celal Dumanlı)
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk (Dk. 67 Visca), Lundstram (Dk. 67 Mendy), Ozan Tufan (Dk. 46 Cihan Çanak), Nwakaeme, Cham (Dk. 86 Sikan), Zubkov, Draguş (Dk. 46 Folcarelli)
Goller: Dk. 12 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK), Dk. 76 Cham (Penaltıdan) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 90+3 Zubkov, Dk. 90+8 Mendy (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
65. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında, Arif Boşluk ceza sahasına orta yaptı. Folcarelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, keleci Sousa'da kaldı.
73. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Zubkov'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 76'ncı dakikada penaltıyı kullanan Cham, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
90+7. dakikada Brazao, ceza sahasında Cihan Çanak ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen Çağdaş Altay, penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
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