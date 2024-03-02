Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş: Hakemi hiç anlayamadık - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş: Hakemi hiç anlayamadık

Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş: Hakemi hiç anlayamadık

Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakemin kararlarını anlamadıklarını ve haksızlığa uğradıklarını belirtti. Dolutaş, Caner'in Kenan'a attığı tokadın VAR tarafından görülmediğini ve hakemin ciddi hatalar yaptığını ifade etti.

02.03.2024 17:22  Güncelleme: 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Hakemi hiç anlayamadık, İsmet hocam inanın hiç hakketmedi, Caner'in, Kenan'a bir tokadı var. VAR devreye girmedi hakem görmedi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Bodrumspor, konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, "Gergin bir maç oldu. İlk yarı ortada geçen bir maç, İsmet hocanın anlam veremedik. Bu skandal bir karar, İsmet hoca hiçbir şey demedi, sadece hocaya ismiyle hitap etti. Hoca önce sarı arkasından kırmızı kart gösterdi. Kafa kafaya geçen bir ilk yarıda 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı baskın başladık rakibin de on kişi kalmasıyla beraber bu baskımız arttı. Fakat çok pozisyona çeviremedik. Maç bitene kadar baskımız sürdü, sadece gol eksikti diyebilirim. Sadece alınmış bir mağlubiyet var, bundan sonraki maçlarda bu mağlubiyeti telafi edecek güçte ve düzeydeyiz zaten. Oyuncu arkadaşlarımızı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. İnanılmaz istekleri vardı. Karşılarına çok ciddi rakamlarla kurulmuş bir takım vardı. Ona rağmen ellerinden gelen her şeyi yaptılar, gol eksikti. Bu mağlubiyeti telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. Eyüpspor'la geçen seneden beri güzel ve tatlı bir rekabetimiz var. Fakat hakemi hiç anlayamadık, İsmet hocam inanın hiç hakketmedi. Sadece ismiyle hitap etti, dördüncü hakem bende anlamadım dedi. Yani zaten dördüncü hakem yanınızda arkadaşlar. Ağzımızdan lan dahil çıkmadı. Durduk yere attı, anlamadık. Kendisine sormak lazım. Caner'in, Kenan'a bir tokadı var. VAR devreye girmedi hakem görmedi. Kenan kolay kolay isyan etmez ve gerçeği söyler. Hakemin bizim aleyhimize ciddi anlamda hataları oldu" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eyüpspor, Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş: Hakemi hiç anlayamadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:46 Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
14:56 Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı
14:24 Polise “Öldürüp, gömüyorum“ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi Polise "Öldürüp, gömüyorum" dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi
13:57 Afganistan’a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim
13:48 Bahçelievler’de bir kişi lüks otomobilde ölü bulundu Bahçelievler'de bir kişi lüks otomobilde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 17:40:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş: Hakemi hiç anlayamadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement