Bodrum FK, yeni sezon için antrenmanlara başladı

Düzce'de kampa giren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı.
Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde idmana çıkan futbolcular, kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Pas çalışması da yapan futbolcular, esneme hareketleriyle antrenmanı tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
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