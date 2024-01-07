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Bodrum FK, Eray Akar ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Bodrum FK, Eray Akar ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Bodrum Futbol Kulübü, Afyonspor forması giyen Eray Akar ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı ekibin Antalya'daki kampına katılacak.

Bodrum FK, Eray Akar ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
07.01.2024 - 15:18,
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Bodrum Futbol Kulübü, Afyonspor forması giyen Eray Akar ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trednyol 1. Lig'in iddialı takımlarından Bodrum FK transferler çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Afyonspor forması giyen Eray Akar'ı renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, Akar ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı ekibin Antalya'daki kampına katılırken, Eray Akar'ın bu yıl 12 maçta forma giydi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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