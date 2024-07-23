Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum Futbol Kulübü'nde geçtiğimiz günlerde genel satışa çıkan İlçe Stadı'ndaki sezonluk kuzey kale arkası kombine biletleri 24 saat içinde tükendi. Tadilat çalışmaları tamamlanan güney kale arkası kombine satışları da başladı. Kartepe kampını sürdüren yeşil-beyazlılarda Eyüpspor'dan kadroda dahil edilen Angolalı orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro da takımla ilk antrenmana çıktı.
Son Dakika › Spor › Bodrum Futbol Kulübü'nde Kombine Biletler Hızla Tükeniyor - Son Dakika
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