Bodrum Futbol Kulübü'nün efsanevi futbolcusu Celal Dumanlı, tarihte görülmemiş bir kupa koleksiyonuyla poz verdi - Son Dakika
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Spor

Bodrum Futbol Kulübü'nün efsanevi futbolcusu Celal Dumanlı, tarihte görülmemiş bir kupa koleksiyonuyla poz verdi

Bodrum Futbol Kulübü'nün altyapısından yetişen ve 18 yıl boyunca takımda değişmeyen tek isim olan Celal Dumanlı, Muğla Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, TFF 3'üncü Lig, 2'nci Lig Play-Off ve 1'inci Lig Play-Off kupalarını kaldırarak tarihte görülmemiş bir rekora imza attı. Celal Dumanlı'nın yeni sezonda Süper Lig'de de Bodrum FK formasını giymesi bekleniyor.

05.06.2024 12:23
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Süper Lig'deki tarihin ilk Muğla temsilcisi olmayı başaran Bodrum Futbol Kulübü'nde altyapıdan itibaren tüm kariyerini geçiren Celal Dumanlı, eşine rastlanmayacak kupa koleksiyonuyla poz verdi. 2006 yılında henüz 12 yaşındayken filiz lisansla adımını attığı Bodrum ekibinde 18 seneyi geride bırakan 30 yaşındaki futbolcu tarihte görülmeyecek rekora imza attı. Bodrum'un en alt kategoriden başlayıp Süper Lig'e uzanan başarı hikayesinin her anında takımda değişmeyen tek isim olan Celal, tüm liglerde kupa kaldırarak rekor kırdı. Celal, Bodrumspor'da kadroda yer alıp şampiyonluk yaşadığı Muğla Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, TFF 3'üncü Lig, 2'nci Lig Play-Off ve 1'inci Lig Play-Off kupalarıyla tesislerde fotoğraf çektirdi. Aynı kulüpte 5 farklı ligde kupa kaldırıp tarihe geçen Celal'e eşi ve oğlu da eşlik etti. Celal Dumanlı'nın yeni sezonda Süper Lig'de de Bodrum FK formasını giyerek yine tarihi bir ilki gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum Futbol Kulübü'nün efsanevi futbolcusu Celal Dumanlı, tarihte görülmemiş bir kupa koleksiyonuyla poz verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Futbol Kulübü'nün efsanevi futbolcusu Celal Dumanlı, tarihte görülmemiş bir kupa koleksiyonuyla poz verdi - Son Dakika
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