Bodrum Futbol Kulübü Süper Lig'e hazır - Son Dakika
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Bodrum Futbol Kulübü Süper Lig'e hazır

Bodrum Futbol Kulübü Süper Lig\'e hazır

Bodrum Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek olmanın coşkusunu yaşıyor. Stadyumun aydınlatma sistemi dün gece ilk kez test edildi ve Bodrum semalarını aydınlattı. Oyuncular ise sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

09.08.2024 10:06
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Bodrum Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek olmanın coşkusunu yaşıyor. Hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, stadyumun aydınlatma sistemi dün gece ilk kez test edildi. Bodrum'un dört bir yanından görülebilen ışıklar vatandaşları heyecanlandırdı.

Bodrum Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, TFF ve UEFA kriterlerine uygun hale getirilmesi için stadyumda yoğun bir çalışma yürüttü. Saha düzenlemeleri ve aydınlatma gibi önemli işler sadece iki ayda tamamlandı. Dün gece ilk kez test edilen stadyumun ışıkları Bodrum semalarını aydınlattı ve şehri bir anda heyecan sardı. O anlar dronla kaydedildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Oyuncular saha için sabırsızlanıyor

Sezonun başlamasına sayılı günler kala, Bodrum FK oyuncuları son sağlık kontrollerinden geçti. Bu tarihi maçta oyuncular, Bodrum'un Süper Lig serüvenine galibiyetle başlamayı hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum Futbol Kulübü Süper Lig'e hazır - Son Dakika

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