Bodrum Rallisi\'nde Kübra Denizci Keskin rüzgarı

Türkiye motorsporlarında azim, kararlılık ve mücadele ruhunun güçlü temsilcilerinden Kübra Denizci Keskin, Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle katıldığı Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bodrum Rallisi'nde önemli bir dereceye imza attı.

Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu olan Kübra Denizci Keskin, sezon boyunca sürdürdüğü disiplinli hazırlık sürecini Bodrum'daki etaplara yansıttı. Zorlu parkurlarda sergilediği istikrarlı ve kontrollü performansla dikkat çeken başarılı sporcu, hem kendi kategorisinde hem de Kadın Pilotlar klasmanında ikinci olarak çifte kupa kazandı. Keskin'in yarış boyunca gösterdiği performans, hem spor camiasında hem de izleyiciler arasında büyük takdir topladı.

Osmangazi Belediyesi'nin desteğinin kendisi için önemli bir güç olduğunu söyleyen başarılı pilot, gelecek yarışlarda iddiasını koruyacağını vurguladı. - BURSA