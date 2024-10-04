Bodrum Yarı Maratonu Bu Yıl 20 Ülkeden 2500 Sporcu ile Düzenleniyor - Son Dakika
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Bodrum Yarı Maratonu Bu Yıl 20 Ülkeden 2500 Sporcu ile Düzenleniyor

Bodrum Yarı Maratonu Bu Yıl 20 Ülkeden 2500 Sporcu ile Düzenleniyor

Bu sene 7. kez düzenlenecek Bodrum Yarı Maratonu, Ege'nin güzellikleri arasında 3 ayrı parkurda gerçekleştirilecek. 6 Ekim Pazar günü başlayacak olan organizasyona 20 ülkeden 2500'ün üzerinde sporcu katılacak.

04.10.2024 14:08  Güncelleme: 14:12
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Bu sene 7. kez düzenlenecek Bodrum Yarı Maratonu'na 20 ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde sporcu katılacak.

Ege'nin incisi Bodrum, INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak. İki limanın kıyılarına dağılmış begonvil nakışlı, mavi çerçeveli, beyaz evleri; denize açılan dar sokakları ile hafızalara kazınan Bodrum Yarı Maratonu, 6 Ekim Pazar günü 'Bodrum'da koşmak iyi hissettirir' sloganı ile yaşanacak.

Bir yarış olma özelliğinin yanı sıra her sene festival havasında geçen Bodrum Yarı Maratonu, 3 ayrı parkurda koşulacak. Denizin ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkarıldığı tarih ve kültürel zenginliklerin arasında koşma fırsatının yakalandığı yarışta bu sene 20 ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde sporcu yer alacak.

Tarih ve doğa bir arada

Bodrum Yarı Maratonu, 3 ayrı parkurda katılımcılara yarış heyecanı sunacak. Bodrum'un eşsiz manzarasında koşmak isteyenlerin buluşma adresi olan organizasyon 7. senesinde de yarışçılara keyifli anlar yaşatacak. Tarih ve doğanın bir araya geldiği parkur boyunca renkli görüntülere sahne olacak.

Organizasyonda 21K, 10K ve 5'lık parkurların startı Bodrum Meydan'da verilecek. 21K'lık parkurda sporcular, marina istikametinden devam ederek tarihi Myndos Kapısı'na ulaşacak, Bitez ve Konacık üzerinden küçük bir sahil turu yaptıktan sonra eşsiz güzellikteki Bodrum manzarası ile Antik Tiyatro'nun tarih kokan basamaklarını yan yana gelecek. Kumbahçe Sahili'ni geçecek yarışçılar İçmeler'den dönerek finişe ulaşacak.

10K'lık parkurda marina istikametinden tarihi Myndos Kapısı'na ulaşacak sporcular, Bodrum manzarasıyla Antik Tiyatro'ya ulaşacak. Eski Bodrum istikametinden Bodrum Limanı'nı ve meşhur barlar sokağını geçen yarışçılar, bitiş çizgisine gelmek için mücadele verecek.

5K'lık parkurda marina istikametinden tarihi Myndos Kapısı'na ulaşacak yarışçılar, Antik Tiyatro'nun tarih kokan basamaklarını geçip, Bodrum'un eşsiz manzarasında finişi görecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında, INTERSPORT ve ASICS isim sponsorluğunda gerçekleşecek yarış; Bodrum Belediyesi, Çağdaş Holding ve Bodrium Hotels & Spa ana sponsorluğunda koşulacak. Yarış; Uludağ İçecek, Acıbadem, Garmin, Segway-Ninebot, Pınar Protein, 3enerji Elektrik, Sünger Pizza, Müskebi Suit Apart, Fifi Bistro sponsorluğunda düzenlenecek.

Engin Çetinay: "Kayıtlara yoğun ilgi yaşandı"

Bodrum Yarı Maratonu'na ilginin büyük olduğunu dile getiren Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, "Ülkemizden ve 20 farklı ülkeden sporcuların adresi Bodrum'da unutulmaz bir yarış deneyimi yaşanacak. 21K, 10K ve 5K'lık 3 ayrı keyifli parkurda yer alacak sporcular keyifli anlar yaşayacak. Bu sene de kayıtlara yoğun ilgi yaşandı. Bu sene 2 bin 500'ün üzerinde bir sporcu yer alacak. Sadece yarış olarak bakmıyoruz katılımcıların beğenisi için çok çaba sarf ettik. Bunun yanında sosyal sorumluluk projelerimiz ile de dikkatleri çekmeye devam ediyoruz. Kayıt yaptıran sporcularımıza başarılar diliyorum. Güzel, sakatlıksız ve rekabetin bol olduğu bir organizasyon olacağından şüphemiz yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum Yarı Maratonu Bu Yıl 20 Ülkeden 2500 Sporcu ile Düzenleniyor - Son Dakika

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