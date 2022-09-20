Bodrumspor'a milli ara yarayacak - Son Dakika
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Bodrumspor'a milli ara yarayacak

20.09.2022 11:42
Bodrumspor'a milli ara yarayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona müthiş başlayıp ilk 5 haftada lyiderlik koltuğunda oturan Bodrumspor, son iki maçta gerileme dönemine girdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona müthiş başlayıp ilk 5 haftada lyiderlik koltuğunda oturan Bodrumspor, son iki maçta gerileme dönemine girdi. Önce Altay'a 2-0 yenilip bu sezonki ilk mağlubiyetini alan yeşil-beyazlılar, son maçında da evinde Manisa Futbol Kulübü ile berabere kalıp 5 puan yitirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir ise milli aranın kendilere çok yarayacağını ifade etti. Futbolda inişlerin de olacağını ifade eden Taşdemir, "Milli arada kendimizi toparlayacağız. Eksik yönlerimizi daha da geliştereceğiz. Futbolun doğasında kayıplar var. Biz hatalarımızı en seviyeye indirip çizgimizi korayacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor'a milli ara yarayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrumspor'a milli ara yarayacak - Son Dakika
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