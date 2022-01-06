Bodrumspor'dan Medeni'ye veda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, sağ bek Medeni Bilgöl ile vedalaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Medeni Bingöl ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Medeni, ilk yarıda sadece 3 kupa maçında görev aldı. Öte yandan Teco Karacabey Belediyespor'la sözleşme imzalayan Harun Kavaklıdere'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak gittiği bildirildi.