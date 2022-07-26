Bodrumspor'dan tarihi transfer - Son Dakika
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Bodrumspor'dan tarihi transfer

26.07.2022 10:52
Bodrumspor'dan tarihi transfer

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, kulüp tarihinin ilk yabancı transferini gerçekleştirdi.

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, kulüp tarihinin ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Göztepe ile yollarını ayıran Kuzey Makedonyalı forvet Adis Jahovic'i kadrosuna dahil etti. Bodrumspor'un ilk yabancı oyuncusu olarak tarihe geçen 35 yaşındaki forvet 2 yıllık sözleşme imzaladı. Pendikspor ve Sakaryaspor'un da istediği deneyimli forvet uzun süre Göztepe'den de haber bekledi. Ancak Göztepe'nin görüşme yapmadığı Jahovic, soluğu Bodrumspor'da aldı.

Türkiye'ye ilk olarak 2016-2017 sezonunda gelen Jahovic, ilk senesinde 1'inci Lig'de Göztepe ile Süper Lig'e yükselme mutluluğu yaşadı. Jahovic, 2017-2018 sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla 14 gol atıp, ara transfer döneminde Konyaspor'a satıldı. Konyaspor'un ardından Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor formalarını giyen Jahovic, 2020-2021 sezonun devre arasında yeniden Göztepe'ye döndü. Göztepe'de 1.5 sezon forma giyen Jahovic, geçen sezon küme düşme acısı yaşadı.

LJAJIC İDDİASIŞirket hisselerinin çoğunluğunu Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'ün elinde bulundurduğu Bodrumspor'un Beşiktaş'tan ayrılan Sırp yıldız Adem Ljajic'le anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter gibi dev kulüplerde de forma giyen 31 yaşındaki ofansif orta saha 2018 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 73 maçta 16 gol attı. Ljajic geçen sezon kadro dışı bırakılıp ardından kulüpten ayrıldı. Jahovic, Antalyaspor döneminden futbolcusu olan, dünyaca ünlü birçok yıldız futbolcuyla yakınlığı bilinen Ali Şafak Öztürk'ün Ljajic'i Bodrumspor'a kazandırmak için girişim yaptığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Sakaryaspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

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