Bodrumspor'dan tarihi transfer

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, kulüp tarihinin ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Göztepe ile yollarını ayıran Kuzey Makedonyalı forvet Adis Jahovic'i kadrosuna dahil etti. Bodrumspor'un ilk yabancı oyuncusu olarak tarihe geçen 35 yaşındaki forvet 2 yıllık sözleşme imzaladı. Pendikspor ve Sakaryaspor'un da istediği deneyimli forvet uzun süre Göztepe'den de haber bekledi. Ancak Göztepe'nin görüşme yapmadığı Jahovic, soluğu Bodrumspor'da aldı.

Türkiye'ye ilk olarak 2016-2017 sezonunda gelen Jahovic, ilk senesinde 1'inci Lig'de Göztepe ile Süper Lig'e yükselme mutluluğu yaşadı. Jahovic, 2017-2018 sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla 14 gol atıp, ara transfer döneminde Konyaspor'a satıldı. Konyaspor'un ardından Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor formalarını giyen Jahovic, 2020-2021 sezonun devre arasında yeniden Göztepe'ye döndü. Göztepe'de 1.5 sezon forma giyen Jahovic, geçen sezon küme düşme acısı yaşadı.