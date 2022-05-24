BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI - Son Dakika
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BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI

24.05.2022 18:41

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Bayburt İl Özel İdarespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor finale yükseldi.

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Bayburt İl Özel İdarespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor finale yükseldi.

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Bayburt İl Özel İdarespor ile Bodrumspor, Bayburt Genç Osman Stadı'nda karşılaştı. TFF 1'inci Lig'e yükselmek için mücadele eden ekiplerin karşılaşmasına taraftarlar ilgi gösterdi.

TEPKİ ÇEKEN KOREOGRAFİ

Zorlu karşılaşma için Bayburt İl Özel İdarespor taraftarlarının hazırladığı koreografi ise tepki çekti. Çizgi film karakteri He-Man'dan esinlenilen ve He-Man'in Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya'nın kravatından çektiği, Karakaya ve Bodrumsporlu futbolcuların diz çökmüş halde temsil edildiği koreografi, tepkiler üzerine Karakaya'nın resmi kaldırılarak stadyumdaki tribünde uygulandı.

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Yaklaşık 5 bin taraftarın izlediği karşılaşma öncesinde sahaya ısınmak için çıkan iki takımın oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı. Tribünlerden sahaya atlayan taraftarların da olduğu görülürken, fiili müdahaleler artmadan taraftarlar güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı. Oyuncular arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik güçleri ve saha görevlileri oyunculara müdahale etti.

3 GOLLÜ GALİBİYETE ALKIŞLI UĞURLAMA

Tugay Kaan Numanoğlu, Emrah Ünal ve Kemal Mavi hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı 37'inci dakikada Süleyman Güneş, 71'inci dakikada Burhan Eşer ve 79'uncu dakikada Berk İsmail Ünsal'ın attığı gollerle Bodrumspor 3-0 kazandı. İlk karşılaşmayı da konuk ekip 3-1 kazanmıştı. Bodrumspor bu sonuçla finale yükseldi. Karşılaşma sonunda ev sahibi ekip Bayburt İl Özel İdarespor, tur atlayan rakibini sahadan alkışlarla uğurladı.

BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI
BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI
BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI
BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI
BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI
BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI
BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI
BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI
BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI
BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI
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Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI - Son Dakika
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