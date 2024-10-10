KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig'i ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın evinde Papara Göztepe'yi konuk edecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın 18.00'da Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak ligin ikinci maçına hazırlanan takım, Göztepe karşısında taraftarlarının da desteğiyle galibiyet hedefliyor.
Bodrum ekibi, maçı yerinde izlemek ve takımına destek olmak isteyen taraftarları salona bekliyor.
Son Dakika › Spor › Bodrumspor Göztepe'yi Ağırlayacak - Son Dakika
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