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Bodrumspor, Havran Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Bodrumspor, Havran Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig A Grubu 15. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, konuk olduğu Havran Belediyespor'u 19-25, 23-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bodrumspor, bu galibiyetle haftayı 20 puanla 6. sırada tamamladı.

Bodrumspor, Havran Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti
14.01.2024 - 12:21,
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Türkiye Voleybol Federasyonu 15. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, konuk olduğu NHZ. Havran Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

TVF Kadınlar 1. Lig A Grubu 15. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, Balıkesir temsilcisi Havran Belediyespor'a konuk oldu. Zorlu rakibi karşısında karşılaşmanın ilk anlarından itibaren mücadeleyi bırakmayan Bodrum'un İncileri sahadan 19-25, 23-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte büyük sevinç yaşayan Bodrum ekibi evine galibiyetle döndü. Bodrumspor, haftayı 20 puanla 6. sırada kapattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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