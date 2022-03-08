Bodrumspor seriyi sürdürecek - Son Dakika
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Bodrumspor seriyi sürdürecek

08.03.2022 11:42
Bodrumspor seriyi sürdürecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Sarıyer'i 3-0 yenip 4'te 4 yapan, son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan zirve takipçisi Bodrumspor, yarın erteleme maçında Ergene Velimeşespor deplasmanına çıkacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Sarıyer'i 3-0 yenip 4'te 4 yapan, son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan zirve takipçisi Bodrumspor, yarın erteleme maçında Ergene Velimeşespor deplasmanına çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Reşat Onur Coşkunses görev alacak. Bodrumspor'da kart cezalısı Onur Akbay maçta forma giyemeyecek. Lider Sakaryaspor'u 6 puan geriden takip eden 56 puanla 3'üncü basamaktaki Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, mutlak galibiyet hedeflediklerini ve zirve yarışında avantaj yakalayacaklarını söyledi.


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Futbol Federasyonu, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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