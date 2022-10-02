Bodrumspor'un düşüşü sürüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona müthiş bir başlangıç yapıp ilk 5 haftayı lider geçen Bodrumspor düşüşünü sürdürdü. Milli aranın ardından Çaykur Rizespor'a konuk olan yeşil-beyazlılar rakibine 2-0 yenilerek son 3 maçında 1 puan alabildi. İzmir'de Altay'a 2-0 yenilip evinde Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor, Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle taraftarını üzdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir ise Rize deplasmanında çok pozisyon bulduklarını ama değerlendiremediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor'un ise girdiği fırsatları gole çevirdiğini anlatan Taşdemir, "Çaykur Rizespor güçlü bir camia. Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçta yenmeliydik. Karşı karşıya çok pozisyonumuz var. Bu kadar pozisyon bekliyorduk. İyi savunma yapıp arkada verecekleri boşluklarda pozisyona girmek istiyorduk. İstediklerimiz tuttu. Bu kadar pozisyona girip atamazsanız kazanamazsınız" diye konuştu.