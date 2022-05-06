Bodrumspor'un Play-Off öncesi konuğu konuğu Adıyaman FK - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off oynamayı haftalar önce garantileyen Bodrumspor yarın normal sezonun son maçında evinde Adıyaman Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Necati Selçuk Şahin'in yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir normal sezonu hedefledikleri yerde bitirdiklerini belirterek, "Adıyaman FK maçının ardından zorlu bir periyoda gireceğiz. Play-Off'lar çekişmeli geçecek" dedi.
Kaynak: DHA
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