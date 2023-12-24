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Bodrumspor, V.Bank Spor Kulübü'nü mağlup etti - Son Dakika
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Bodrumspor, V.Bank Spor Kulübü'nü mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu 13. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, deplasmanda V.Bank Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Bodrum'un İncileri, son seti kazanarak galip geldi ve haftayı 15 puanla kapattı.

Bodrumspor, V.Bank Spor Kulübü\'nü mağlup etti
24.12.2023 - 17:29,
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Türkiye Voleybol Federasyonu 13. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, deplasmanda karşılaştığı V.Bank Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu KFC Kadınlar 1. Lig A Grubu 13. hafta karşılaşmasında Bodrumspor deplasmanda V.Bank Spor Kulübü'ne konuk oldu. V.Bank Spor Sarayı'nda 14.00'da başlayan karşılaşmada Bodrum'un İncileri ilk seti 23-25 önde kapattı. Yeşil-beyazlı ekip ikinci sette 25-22, üçüncü sette ise 25-12 mağlup oldu. Karşılaşmayı bırakmayan Bodrum'un İncileri dördüncü seti 21-25, beşinci seti ise 11-15 kazanarak sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte Bodrum'un İncileri haftayı 15 puanla kapattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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