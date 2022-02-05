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Bodrumspor Wushu Takımı Antalya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor - Son Dakika

Bodrumspor Wushu Takımı Antalya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor

05.02.2022 14:49

Bodrumspor Wushu Takımı, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonasından madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Bodrumspor Wushu Takımı, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonasından madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Türkiye Wushu ve Kung Fu Federasyonu'nun 2022 Yılı Faaliyet Programı kapsamında yer alan ve 5-13 Şubat'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek minikler, gençler, büyükler, veteranlar, bay ve bayan taolu-sanda-tui shou ve büyükler Takım Wushu Şampiyonasına Bodrum'dan 9 sporcu ve iki antrenör katılıyor.

Wushu Muğla İl Temsilcisi ve antrenör Ali Top, Muğla'yı temsilen katılacak sporcu ve antrenörlerin tamamının Bodrumspor Wushu branşı sporcuları olduğunu söyledi.

Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Ali Top, Kemer'den madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bodrumspor Wushu Takımı Antalya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor
Bodrumspor Wushu Takımı Antalya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor
Bodrumspor Wushu Takımı Antalya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor

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Antalya, Türkiye, Kemer, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bodrumspor Wushu Takımı Antalya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor - Son Dakika Spor


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