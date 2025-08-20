Boğaziçi Yüzme Yarışı 2900 Sporcuyla İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Boğaziçi Yüzme Yarışı 2900 Sporcuyla İstanbul'da

Boğaziçi Yüzme Yarışı 2900 Sporcuyla İstanbul\'da
20.08.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 24 Ağustos'ta 2900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

BOĞAZİÇİ Kıtalararası Yüzme Yarışı, 81 ülkeden 2900'e yakın yüzücünün katılımıyla 24 Ağustos Pazar günü İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 1989 yılından bu yana 37 yıldır düzenlenen yarış dünya çapından yüzücüleri iki kıta arasında spor yoluyla bir araya getirecek.

REKOR BAŞVURU

Bu yıl yarışa, Türkiye dahil 81 ülkeden 4000'in üzerinde yüzücü başvuru yaptı. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla 2900'e yakın sporcu 6,5 km'lik parkurda Asya kıyısındaki Kanlıca'dan başlayıp Avrupa'da Kuruçeşme'ye kadar kulaç atmaya hak kazandı.

37 YILLIK SPOR GELENEĞİ

İlk kez 1989'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) desteğiyle düzenlenen yarışa sadece 68 sporcu katılmıştı. Bugün ise dünyanın en geniş katılımlı açık su etkinliklerinden biri haline geldi.

Kadınlarda en iyi derece 2006'da aldığı 40 dakika 50 saniye ile Beren Kayrak'a, erkeklerde en iyi derece ise 2021'deki 38 dakika 22 saniye ile Polat Uzer Turnalı'ya ait. En çok birinciliği ise kürsüde 10 kez zirvede yer alan Hakan Eskioğlu elinde tutuyor.

2010 yılından bu yana parkuru tamamlayan yüzücüler "Kıtalararası Yüzücü Sertifikası" ile ödüllendiriliyor. Yarış, yıllar içinde IOC Başkanı ve Olimpik Yüzücü Kirsty Coventry dahil olmak üzere Mark Spitz, Inge de Brujin, Sergei Bubka gibi Olimpiyat Şampiyonlarını ve dünyaca ünlü yüzücüleri İstanbul Boğazı'nda ağırladı. Ayrıca 2016'da Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilen yarış, 2019'da "Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı" oylamasında birinciliği elde etti.

Kaynak: DHA

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı, Uluslararası, İstanbul, Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boğaziçi Yüzme Yarışı 2900 Sporcuyla İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Myanmar’da ordudan hava saldırısı: 32 ölü Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn’ün yeni adresi Almanya Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn'ün yeni adresi Almanya
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 18:50:48. #7.12#
SON DAKİKA: Boğaziçi Yüzme Yarışı 2900 Sporcuyla İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.