Boks Milli Takımları Kastamonu'da Kamp Yaptı

Erkek ve kadın boks milli takımları, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da ortak kamp yaptı.

Liverpool'da eylül ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde, Erkek Boks Milli Takımı ise Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

Erkek Boks Milli Takımı'nın kampına katılan kadın boksörler, ringde kıyasıya mücadele etti.

Milli takım antrenörü Turgut Dereköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 6 Ağustos'ta başladıklarını anlattı.

Özbekistan ve İtalya ile ikili kamp yaptıklarını aktaran Dereköylü, "Son eldiven çalışmalarımızı yapıyoruz. Şampiyon kızlarımız geldi. Antrenmanımıza katıldı. 1 Eylül'de Liverpool'a gideceğiz. Amacımız Türkiye Cumhuriyeti'ne madalyalar kazandırmak, bayrağımızı dalgalandırmak. İstiklal Marşı'mızı okutmak." dedi.

Sporcuların performansından memnun olduğunu ifade eden Dereköylü, "Dünya Şampiyonası'na dünyanın en iyi boksörleri geliyor. Boksta söz sahibi ülkeler geliyor. Bizler mevcut durumumuzu en yukarı çıkarmak için uğraş vereceğiz." diye konuştu.