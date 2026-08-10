Boks Şampiyonası Sivas\'ta Başladı

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Alt Minikler Kız ve Erkekler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası, Sivas'ın ev sahipliğinde devam ediyor.

Türkiye'nin 64 ilinden 781 genç sporcunun katıldığı şampiyonada, alt minik kategorisindeki kız ve erkek boksörler Türkiye şampiyonu olabilmek için ringde mücadele ediyor.

Farklı illerden Sivas'a gelen genç sporcuların karşılaşmaları büyük heyecana sahne olurken, derece elde etmek için kıyasıya mücadele veriyorlar.

Sivas'ta gerçekleştirilen organizasyon, 16 Ağustos'ta yapılacak final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.