Boks Şampiyonu Sudenur'un Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
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Boks Şampiyonu Sudenur'un Olimpiyat Hedefi

Boks Şampiyonu Sudenur\'un Olimpiyat Hedefi
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19 yaşındaki milli boksör Sudenur Aslan, 2028 Olimpiyatları için altın madalya hedefliyor.

Kırşehir'de 7 yıl önce sporcu taramasında keşfedilen 19 yaşındaki Türkiye ve dünya şampiyonu milli boksör Sudenur Aslan, 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Aslan, çalışmalarına kendisini boksa başlatan antrenörü Mehmet Dalbudak ile Kırşehir Spor Salonu'nda devam ediyor.

Milli sporcu Sudenur Aslan, AA muhabirine, severek yaptığı boksta kendisini geliştirdiğini ve önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye şampiyonu olduğunu anlatan Aslan, ardından dünya üçüncülüğü elde ettiğini dile getirdi.

Aslan, azimle çalışmalarını sürdürerek 2025'te Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda dünya şampiyonu olduğunu kaydetti.

Boksa başladıktan ve antrenmanlara düzenli olarak devam ettikten bir süre sonra ailesinin bu sporu yapmasını istemediğini vurgulayan Aslan, "Ailem karşı geldi. 'Erkek sporu yapamazsın' dediler. Azmettim, çalıştım ve antrenörümle buralara geldim. Şu an beni destekliyorlar, gururlu bir şekilde izliyorlar. Ailem artık en büyük destekçim. 6 kız kardeşiz ve en küçücüğü benim." dedi.

"Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"

Aslan, dünya şampiyonluğu gururunu her zaman yaşadığını, çalışmalarına ara vermeden devam ettiğin anlatarak gelecekte kendisi gibi sporcular yetiştirmek istediğini ifade etti.

Hedefinin 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılarak altın madalya kazanmak olduğunu dile getiren Aslan, "Şu anda antrenörlük okuyorum ve ileride de antrenör olmak istiyorum. Arkadaşlarım ve ailem benden umutlu. Ben de olimpiyat şampiyonu ve tekrar dünya şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

"Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutacağız"

Antrenör Mehmet Dalbudak ise Sudenur'un, okullarda yaptıkları sporcu taramaları sırasında boksa ilgi duyarak başladığını söyledi.

Sudenur'un mücadele eden, rakipleri karşısında sergilediği başarılı performansla önemli dereceler alan bir sporcu olduğunu anlatan Dalbudak, antrenmanlar ve kişisel çalışma performansıyla öne çıktığını belirtti.

İki kez Türkiye şampiyonu olarak bu sene büyüklerde milli takıma yükseldiğine dikkati çeken Dalbudak, "Sudenur dünya üçüncülüğünden sonra dünya şampiyonu olan bir sporcumuz. İnşallah olimpiyat hedefini de gerçekleştirecek. Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutacağız. Bu doğrultuda sporcumuzla hedeflerimiz için çalışmaktayız." ifadesini kullandı.

Sudenur'un ailesini ikna etmek için uğraş verdiklerini anlatan Dalbudak, "Babası ve annesi ilk başta razı olmadı. Hatta ilk müsabakaya götürürken göndermek istemediler. Ailesiyle görüştüm, ikna ettim. Ailesi de beni tanıyınca Sude'yi gönderdiler. Bugün Türkiye ve dünya şampiyonu bir sporcumuz var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kırşehir, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boks Şampiyonu Sudenur'un Olimpiyat Hedefi - Son Dakika

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