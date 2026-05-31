Boksun Yıldızı: Yonca Gül Yılmaz

Kırşehir'de 10 yaşında başladığı boksta 2 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Yonca Gül Yılmaz, olimpiyat şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yılmaz, kendisini boksa başlatan antrenörü Mehmet Dalbudak ile çalışmalarına devam ediyor.

Milli boksör Yonca Gül Yılmaz, AA muhabirine, farklı kategorilerde 8 kez Türkiye, 2 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu elde ettiğini belirterek 3 kez Avrupa üçüncülüğü ile bir dünya ikinciliğinin bulunduğunu söyledi.

Antrenörü Dalbudak ile 10 yaşında boksa başladığını ve başarılı sonuçlar aldığını anlatan Yonca Gül, özellikle Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından ailesi, arkadaşları ve çevresinin mutluluğunu paylaştığını, herkesin kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

En büyük destekçilerinden birinin annesi olduğunu ifade eden Yonca Gül, "En büyük destekçim ama yine de her anne gibi o da kıyamıyor. Çünkü sonuç olarak yumruk yiyoruz, canım acıyor, sakatlanıyorum, onca şey oluyor. O da bu duruma alıştı artık. Bu benim mesleğim. O yüzden annem de saygı duyuyor." diye konuştu.

"Küçüklerime örnek olduğumu düşünüyorum"

Yonca Gül, boksa tutkuyla bağlı olduğunu ve antrenmansız gün geçirmediğini anlattı.

Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmaya devam edeceğini vurgulayan Yonca Gül, "Hedefim 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Ardından 2032'de de aynı şekilde temsil ederek, altın madalya kazanmak. Onun yanında Avrupa ve dünya şampiyonlarında tekrar birinci olmak istiyorum." diye konuştu.

Küçüklere örnek olduğunu aktaran Yonca Gül, "Arkadaşlarıma ve küçüklere şu tavsiyede bulunmak istiyorum. İnternet kafede, sosyal medyada vaktinizi boşa harcamayın. Spor yapmalısınız, sporla başarılı olabilirsiniz. Kötü alışkanlıklarınız olmaz. Hem kendinizi hem şehrinizi iyi şekilde temsil edersiniz ve kendinizi geliştirirsiniz. Spor her zaman iyidir." tavsiyelerinde bulundu.

"Teknik kapasitesi yüksek"

Antrenörü Mehmet Dalbudak, Yonca Gül'ün, Kırşehir'in ve ülkenin gururu olduğunu dile getirdi.

Dalbudak, şunları kaydetti:

"İnşallah hedefimiz 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları. Eğer onu yakalayamazsak, 2032'deki olimpiyatlarda kesinlikle Yonca Gül Yılmaz'ın ilimizi ve ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Teknik kapasitesi yüksek, kendine güvenen bir sporcu. Sporcumuzun emeği, bizim de özverili çalışmamızdan dolayı bu başarıları elde ettik. Alttan gelen bütün gençlere, Kırşehir'de boks yapan bütün sporculara örnek olmuştur. Sporcularımız da Yonca Gül Yılmaz'ı örnek almaktadır."