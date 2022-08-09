Sarayköyspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sarayköyspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

Denizli'yi BAL Ligi'nde temsil eden takımlardan Sarayköyspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Geçtiğimiz sezonun ardından takımın başına tecrübeli teknik direktör Ali Yalçın'ı getiren kırmızı-siyahlılar, çalışmalarına ilçe stadında yaptığı idmanla devam etti. Takıma önemli takviyeler yapan kırmızı siyahlı ekibin ilk antrenmanında, Sarayköy Belediye Ahmet Necati Özbaş, kulüp tesislerini ziyaret etti. Antrenmanı izleyen Başkan Özbaş, teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

Teknik Direktör Ali Yalçın, Sarayköyspor'un başına geçtiği için mutlu olduğunu söyledi. Taraftarlara iyi bir takım izletmek için çok çalıştıklarını dile getiren Yalçın, "Bizi buraya layık gördüğü için Başkanımıza çok teşekkür ederim. 2-3 yıldır Sarayköyspor'u düşünüyordum. Bugüne nasipmiş. Ben 1983'ten beri bu alemin içinde olarak 1983'te gördüm; birde şimdi böyle hevesli ve iştahlı bir Başkan görüyorum. Bu insanla çok güzel şeyler yapacağız inşallah. Başarı hep beraber olacak illaki. Ancak en başımızdan, malzemecimize kadar herkes bir bütünlük içinde inanırsak başaracağız. Birlik ve beraberlik için kaldığımız sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu. - DENİZLİ