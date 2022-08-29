Muğlaspor'da doğum günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğlaspor'da doğum günü sürprizi

29.08.2022 12:33
Muğlaspor'da doğum günü sürprizi

Bölgesel Amatör Lig ekibi Muğlaspor 1 Ekim'de başlayacak olan lig için hazırlıklarını sürdürürken Kulüp Başkanı Ali Çakır ve antrenman sahası sorumlusu Arif Çambel için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Muğlaspor 1 Ekim'de başlayacak olan lig için hazırlıklarını sürdürürken Kulüp Başkanı Ali Çakır ve antrenman sahası sorumlusu Arif Çambel için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Yeşil beyazlılar, Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde teknik direktör Cihan Bulut yönetiminde yaptığı antrenman sonrası Kulüp Başkanı Ali Çakır ve antrenman sahası sorumlusu Arif Çambel'in doğum gününü kutlayarak sürpriz yaptı. Antrenman sonrası gerçekleşen ve Muğlaspor yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı sürpriz kutlama için teşekkür eden Başkan Çakır, "Umarım sezon sonunda şampiyonluk pastamızı da hep birlikte keseriz" dedi.

Doğum günü kutlaması sonrası çok mutlu olduğunu dile getiren kulüp çalışanı Arif Çambel'de yöneticiler, teknik heyet ve futbolculara teşekkürlerini iletti. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Ali Çakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor'da doğum günü sürprizi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:20:20. #1.11#
SON DAKİKA: Muğlaspor'da doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement