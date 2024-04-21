Bölgesel Amatör Lig Maçında Tribünden Yabancı Madde Atıldı

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Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yarışının iki güçlü takımı Eskişehirspor ve lider 1926 Polatlı Belediyespor, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumunda gerçekleşen maçta tribünden sahaya yüzlerce yabancı madde atıldı

Bölgesel Amatör Lig'in şampiyonluk yarışının iki güçlü rakibi Eskişehirspor ve lider 1926 Polatlı Belediye Spor oyuncuları arasında henüz maç başlamadan kavga çıktı. Kazanan takımın şampiyonluk yarışında altın değerinde bir 3 puan alacağı maçta, sahadaki alevlenme tribünlere de sıçradı. Tribünlerden sahaya pet şişe, bozuk para, çakmak gibi maddeler rakip futbolculara ve rakip takım yönetimine atıldı. Rakip takımın bulunduğu kalenin etrafı pet şişe ve çakmaklarla kaplandı. - ESKİŞEHİR