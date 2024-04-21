Bölgesel Amatör Lig Maçında Tribünden Yabancı Madde Atıldı

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yarışının iki güçlü takımı Eskişehirspor ve lider 1926 Polatlı Belediyespor, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumunda gerçekleşen maçta tribünden sahaya yüzlerce yabancı madde atıldı
Bölgesel Amatör Lig'in şampiyonluk yarışının iki güçlü rakibi Eskişehirspor ve lider 1926 Polatlı Belediye Spor oyuncuları arasında henüz maç başlamadan kavga çıktı. Kazanan takımın şampiyonluk yarışında altın değerinde bir 3 puan alacağı maçta, sahadaki alevlenme tribünlere de sıçradı. Tribünlerden sahaya pet şişe, bozuk para, çakmak gibi maddeler rakip futbolculara ve rakip takım yönetimine atıldı. Rakip takımın bulunduğu kalenin etrafı pet şişe ve çakmaklarla kaplandı. - ESKİŞEHİR
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenerek çeyrek finalde veda etti. Kaçırdığı penaltı sonrası eleştirilerin hedefi olan Leonardo Bonucci'nin, Fenerbahçe taraftarından gelen tepkiler nedeniyle emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.
Çorum'da düzenlenen Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren yarışlara 130 spor kulübünden 1250 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin bitimine üç hafta kaldığını belirterek, 'Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor' dedi. Çorum FK, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev ise ayrı çalıştı. Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Artvin'de düzenlenen 29. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali sona erdi. Festivalde 103 boğa yer aldı ve 61 boğa güreşti. Ergin Ateşsaçan'a ait 'Çilo', Mustafa Yeşilyurt'a ait 'Zaza', Batuhan Çelik'e ait 'Kadirağa' ve Erşan Aydın'a ait 'Aslan' isimli boğalar birinci oldu. Güreşlerde toplamda 90 bin lira para ödülü dağıtıldı. Festivali binlerce kişi izledi ve boğa güreşleri kültürünün devam etmesi temenni edildi.
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