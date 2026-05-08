Bölgesel Amatör Lig Play-Off Başlıyor

BÖLGESEL Amatör Lig'de normal sezonun geçen hafta tamamlanmasının ardından bu sezon uygulanan Play-Off sistemi yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde Ege temsilcileri zorlu maçlara çıkacak. 7'nci Grup'ta liderliği son hafta evinde rakibi 1922 Akşehirspor'a uzatma anlarında yenilerek kaçıran Marmaris Yat Marin Milas FK Play-Off'un ilk turunda yarın saat 14.00'te 1923 Afyonkarahisarspor'u ağırlayacak. Manisa'nın köklü kulübü Manisaspor evinde Akhisar temsilcisi Akhisar 45 FSK'yı aynı saatte konuk edecek. Yine saat 14.00'te Torbalıspor-Gaziemir Gençlikspor, Manavgat Belediyespor-Yeşil Çivril Belediyespor maçları oynanacak. İlk turda rakiplerine mağlup edenler Play-Off'ta yollarına devam edecek.