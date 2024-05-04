Bolu, 2024 Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bolu, 2024 Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

Bolu, 2024 Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası\'na ev sahipliği yaptı

Bolu, Karaçayır Mahallesi Spor Kompleksi'ndeki Trampolin Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 11 ilden 100 sporcu katıldı. Sporcular, 'küçük', 'genç' ve 'yıldızlar' kategorilerinde derece elde etmek için mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

04.05.2024 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu, 2024 Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Karaçayır Mahallesi Spor Kompleksi'ndeki Trampolin Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 11 ilden 100 sporcu katıldı.

Sporcular, "küçük", "genç" ve "yıldızlar" kategorilerinde derece elde etmek için mücadele etti.

Küçük erkekler kategorisinde Kerem İbrahim Çetin birinci, Mustafa Ata Güzeltürk ikinci, Berke Gevze üçüncü oldu.

Küçük kızlarda ise Emine Güneş Can birinci, Fatma Rana Gökçe ikinci, Alta Özyurt üçüncü sıraya yerleşti.

Genç erkekler kategorisinde Arda Çınar Sargın birinciliği, Alp Toprak Erdal ikinciliği, Görkem Kartal üçüncülüğü elde etti.

Genç kızlarda ise Havva Esin Ergün birinci, Ecem Nisa Esen ikinci, Ada Kanat üçüncü oldu.

Yıldız erkekler kategorisinde Sinan Cankurt birinci, Abdullah Mehmet Tükel ikinci, Samet Kaya üçüncü sırada yer aldı.

Yıldız kızlarda ise Tuba Bade Şahin birinciliğe, Ceylin Sakar ikinciliğe, Ecrin Mevlüddiye Aydın üçüncülüğe ulaştı.

Dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA

Karaçayır Mahallesi, Türkiye, Spor, Bolu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu, 2024 Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:57 Şırnak’ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı Şırnak'ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı
17:14 İstanbul metrolarına Filistin’e destek afişleri asıldı İstanbul metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı
15:49 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü! 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı
15:30 Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi
18:00 Nicolo Zaniolo, Galatasaray’a geri dönüyor Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor
17:01 Acun’un takımına şok Premier Lig hayalleri suya düştü Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü
16:46 Balıkesir’de bir genç babasını öldürdü Balıkesir'de bir genç babasını öldürdü
16:42 Alanya’da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı Alanya'da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı
16:39 Bakan Yerlikaya’dan Fatih’teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı
16:34 Brezilya’da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldi Brezilya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi
15:29 Araç sahipleri nefes alacak Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor Araç sahipleri nefes alacak! Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor
15:27 Nişantaşı’nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı Nişantaşı'nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal’dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 18:49:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu, 2024 Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement