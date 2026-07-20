Bolu'da 58 Köy Takımıyla Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Bolu'da 58 Köy Takımıyla Futbol Turnuvası Başladı

20.07.2026 20:31
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Bolu'da 58 köy takımının katıldığı Şampiyon Köyler Ligi, 27 gün sürecek. Yoğun ilgi görüyor.

Bolu'da Şampiyon Köyler Ligi Futbol Turnuvası, 58 köy takımının katılımıyla başladı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören turnuva 27 gün sürecek.

Bolu'da 2022 yılında 28 köy takımıyla başlayan Şampiyon Köyler Ligi Futbol Turnuvası, 5. yılına 58 köy takımıyla girdi. Haftalar öncesinden 58 takımın katıldığı turnuvanın fikstürü çekildi. Akşam saatlerinde ilk maçlarına başlayan takımlar 40 gün boyunca birbiriyle mücadele edecek. Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen turnuva yoğun ilgi görüyor.

"27 günde turnuvayı bitireceğiz"

Her yıl turnuvaya yoğun ilgi olduğunu ifade eden Bolu ASKF Başkanı Cemalettin Metin, "Bu yıl 5.'sini yapıyoruz köyler arası futbol turnuvasının. 58 tane köy takımımız var katılan, 11 grup. 3 grup 6'lı, 8 grup 5'li. Grup müsabakaları sonunda 32 takım tur atlayacak. Ondan sonra eleme usulü final müsabakalarına kadar gidecek, böyle devam edecek. Bugün başladık, 17 Ağustos'ta inşallah final müsabakasıyla 27 günde turnuvayı bitireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Bolu'da spor turizmine ve ekonomiye katkı sunmaya çalışıyoruz"

Bolu'daki siyasilerden de destek beklediklerini dile getiren Başkan Metin, "Hem Bolu'da spor turizmine hem ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. 'Yorulmuyor musunuz?' derseniz; yoruluyoruz ama güzel yorgunluklar bunlar. Biz işimizi seviyoruz, severek de yapmaya devam edeceğiz. Ama bir tek şunu söyleyeyim; Bolu ilinden, bürokratlarımızdan, siyasilerimizden, iş adamlarımızdan daha çok katkı ve emek bekliyoruz. Bazen yalnız kalıyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bolu'da 58 Köy Takımıyla Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

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