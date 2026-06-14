Bolu\'da Dünya Kupası Coşkusu

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı kritik karşılaşma, Bolu'da Anıtpark Meydanı'na kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş tarafından büyük bir coşkuyla izlendi.

A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek asırlık Dünya Kupası hasreti sona ererken, turnuvadaki kritik Avustralya sınavı tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da hayatı durdurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Bolu Valiliği tarafından Anıtpark Meydanı'na kurulan dev ekranın önünde toplanmaya başlayan vatandaşlar, alanı kısa sürede hıncahınç doldurdu. 7'den 70'e her yaştan taraftarın akın ettiği meydanda vatandaşlar heyecanla maçı takip etti. Karşılaşma boyunca meydandaki coşku bir an olsun dinmedi.

Ailesiyle birlikte maçı takip eden Celal Tunç, "Ben çocukken izlemiştim, bugün oğlumu getirdim. O da izlesin diye. İnşallah bugün kazanırız bu maçı" dedi. - BOLU