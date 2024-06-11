Bolu'da düzenlenen voleybol turnuvasında 41 takım mücadele etti - Son Dakika
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Bolu'da düzenlenen voleybol turnuvasında 41 takım mücadele etti

Bolu\'da düzenlenen voleybol turnuvasında 41 takım mücadele etti

Bolu'da düzenlenen kurum ve kuruluşlar arası voleybol turnuvasında 41 takım mücadele etti. Kadınlar kategorisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, erkekler kategorisinde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci oldu. Dereceye giren kurumlara kupaları verildi.

11.06.2024 10:57
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Bolu'da düzenlenen kurum ve kuruluşlar arası voleybol turnuvasına 41 takım katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Bolu İl Temsilciliği ile Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 41 takım mücadele etti.

Turnuvada kadınlar kategorisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ikinci, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü, erkekler kategorisinde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, İl Emniyet Müdürlüğü ikinci ve Bolu Saha Komiserleri Derneği üçüncü oldu.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek ile Bolu Voleybol İl Temsilcisi Faruk Sezgin, dereceye giren kurumlara kupalarını verdi.

Kaynak: AA

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