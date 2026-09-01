Bolu'da görevli Başkomiser Mezher Şimşek, Trabzon'daki Veteranlar Badminton Şampiyonası'nda iki kategoride Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Bolu'da görevli Başkomiser Mezher Şimşek, Trabzon'daki Veteranlar Badminton Şampiyonası'nda iki kategoride Türkiye üçüncüsü oldu

Bolu\'da görevli Başkomiser Mezher Şimşek, Trabzon\'daki Veteranlar Badminton Şampiyonası\'nda iki kategoride Türkiye üçüncüsü oldu
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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Mezher Şimşek, Trabzon'da düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda iki kategoride Türkiye üçüncülüğü elde etti. 26-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan şampiyonada 35-44 Yaş Amatör Tek Erkekler ve 35-44 Yaş Amatör Çift Erkekler kategorilerinde mücadele eden Şimşek, rakiplerini geride bırakarak Bolu'ya iki Türkiye üçüncülüğüyle döndü.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Mezher Şimşek, Trabzon'da düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda mücadele ettiği iki kategoride Türkiye üçüncüsü oldu.

Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası 26-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Trabzon'da yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden veteran sporcuların katıldığı şampiyonada Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Mezher Şimşek, 35-44 Yaş Amatör Tek Erkekler ve 35-44 Yaş Amatör Çift Erkekler kategorilerinde yarıştı. Şimşek, her iki kategoride de rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Bolu'da gerçekleştirilen spor müsabakaları ve organizasyonlarda güvenliğin sağlanmasında görev alan Şimşek, yoğun çalışma temposuna rağmen badminton antrenmanlarını sürdürdü. Disiplinli çalışmalarının karşılığını şampiyonada alan Şimşek, Bolu'ya iki Türkiye üçüncülüğüyle döndü.

Kaynak: İHA

Ağustos, Trabzon, Türkiye, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu'da görevli Başkomiser Mezher Şimşek, Trabzon'daki Veteranlar Badminton Şampiyonası'nda iki kategoride Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da görevli Başkomiser Mezher Şimşek, Trabzon'daki Veteranlar Badminton Şampiyonası'nda iki kategoride Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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