Bolu'da düzenlenen 9. Açık Wushu Balkan Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil eden sporcular, toplam 17 madalya kazanarak turnuvayı tamamladı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 13-17 Kasım 2026 tarihleri arasında Bolu'da gerçekleştirilen 9. Açık Wushu Balkan Şampiyonası sona erdi. Organizasyonda Eskişehir adına mücadele eden sporcular; 11 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde etti. İl Müdürlüğü, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.