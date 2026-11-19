Bolu'daki Balkan Wushu Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular 17 madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da 13-17 Kasım 2026'da düzenlenen 9. Açık Wushu Balkan Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil eden sporcular 17 madalya kazandı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.
Bolu'da düzenlenen 9. Açık Wushu Balkan Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil eden sporcular, toplam 17 madalya kazanarak turnuvayı tamamladı.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 13-17 Kasım 2026 tarihleri arasında Bolu'da gerçekleştirilen 9. Açık Wushu Balkan Şampiyonası sona erdi. Organizasyonda Eskişehir adına mücadele eden sporcular; 11 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde etti. İl Müdürlüğü, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kaynak: İHA
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