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Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika

Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor maçının ardından

09.01.2022 19:01

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 yenen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, iç sahada oynayacakları Tuzlaspor müsabakasını da kayıpsız geçirip milli maç arasından sonra çok daha iyi bir futbol izletmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 yenen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, iç sahada oynayacakları Tuzlaspor müsabakasını da kayıpsız geçirip milli maç arasından sonra çok daha iyi bir futbol izletmek istediklerini söyledi.

Erginer, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın çok zor geçeceğini kar önce oyuncularına söylediğini ifade etti.

Balıkesirspor'un sezonun başından beri içerisinde bulunduğu şartlara rağmen mücadeleyi bırakmayan bir takım olduğunu vurgulayan Erginer, "Mağlup olduğu maçlarda bile rakibe ciddi anlamda sıkıntı çıkartan bir takım." diye konuştu.

Erginer, sezona Balıkesirspor maçı ile başladığını hatırlatarak, "Deplasmanda yenildik. Bu kadar zorlu bir maç geçeceğini biliyorduk. Bizim açımızdan bakıldığında sezon içerisinde en fazla gol pozisyonuna girilen maçtı. Maçı ilk yarıda çok rahat bitirebilirdik." şeklinde konuştu.

Kovid-19'lu, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle dezavantajlı görüldüklerini anlatan Erginer, "Her zaman takım oyunun ön planda olduğunu söylüyorum oyuncularıma." dedi.

"Zor bir maçı 3 puan ile bitirdik" diyen Erginer, "İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. İkinci hafta bay takımız. Bu arayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hem transfer hem de antrenman anlamında. İçeride oynayacağımız Tuzlaspor maçını da kayıpsız geçirip, milli maç arasından sonra da çok daha iyi bir Boluspor izletmek istiyoruz." şeklinde ifade etti.

Balıkesirspor cephesi

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise, oyuna iyi çıkamadıklarını, önde top tutamadıklarını, kazandıkları topları pasa çeviremediklerini, dolayısı ile rakibin ayağında oynanan bir oyun olduğunu ifade etti.

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri ile oyunu elde tutmaya çalıştıklarını kaydeden Bulak, "İlk yarıya oranla daha iyi organize olduk. Çok ciddi pozisyon bulamadık ama rakibi de iyi baskıladık. Beraberliği yakalayabilirdik." dedi.

Bulak, takımdaki genç oyuncuların oyun bilgisinin her geçen gün gelişeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yediğimiz gol tamamen oyuncu değişikliğinin neden olduğu goldü. Orada olmaması gereken oyuncuların orda olduğu bir yerden oldu. Dolayısıyla ona hazırlıksız yakalandık. Bir maç daha kaybettik. İkinci yarı özellikle mücadele iyi. Oyun anlayışı iyi. Kazanma isteği iyi. Fakat ilk yarıdaki oyunu kabullenemiyorum. Oynadığımız haftaların en kötü süreci. Bunu bir tarafa bırakacağız ve Samsunspor maçına bakacağız."

Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor maçının ardından
Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor maçının ardından
Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor maçının ardından
Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor maçının ardından
Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor maçının ardından

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Balıkesirspor, Boluspor, oyunlar, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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