Boluspor, Barış Alıcı ile Anlaştı - Son Dakika
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Boluspor, Barış Alıcı ile Anlaştı

24.07.2025 14:27
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, deneyimli kanat oyuncusu Barış Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Barış Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kulüp tesislerinde düzenlenen törenle sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Futbola 2007 yılında Bergama Gençlerbirliği'nin altyapısında başlayan Barış Alıcı, 2009-2013 yıllarında Bucaspor altyapısında forma giydi, 2013 yılında kariyerine Altınordu altyapısında devam etti.

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Altınordu'da adım atan Barış Alıcı, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Kariyerinde birçok takımda forma giyen deneyimli oyuncu, 2019 yılında sırasıyla Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'a, 2020-2021 sezonunda ise Belçika temsilcisi Westerlo'ya kiralandı.

2021-2023 yıllarında Gençlerbirliği forması giyen Barış Alıcı, 2023-2024 sezonunda Samsunspor'a transfer oldu ve aynı sezon Kocaelispor'a kiralandı.

Geçen ağustosta Kocaelispor'a geçen oyuncu, 2025-2026 sezonu öncesi Boluspor kadrosuna dahil oldu.

Kaynak: AA

Trendyol, Boluspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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