Boluspor Başkanı Savaş Abak, Kongrede Aday Olmayacağını Açıkladı - Son Dakika
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Boluspor Başkanı Savaş Abak, Kongrede Aday Olmayacağını Açıkladı

Boluspor Başkanı Savaş Abak, Kongrede Aday Olmayacağını Açıkladı

Boluspor Başkanı Savaş Abak, haziran ayının sonunda yapılacak kongrede aday olmayacağını duyurdu. Abak, kulübün mali zorluklarını aşmanın yolunun şirketleşmek olduğunu belirtti. Boluspor'un geleceği için yeterli desteğin verilmediğini ifade eden Abak, kulübün şirketleştirilmesinin gerektiğini söyledi.

24.05.2024 21:59
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Haziran ayının sonunda kongreye hazırlanan Boluspor'da Başkanı Savaş Abak, aday olmayacağını açıkladı. Boluspor'un yaşadığı mali zorluktan çıkışın yolunun şirketleştirmekten geçtiğini ifade eden Başkan Abak, "Artık yapmayacağım, sağlığımdan olacağım" dedi.

2007-2008 sezonunda 1.Lig'e çıkan ve 17 yıldır Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, haziran ayının sonunda olağanüstü kongresine hazırlanıyor. Bu sezon ligi 7. sırada bitiren Bolu temsilcisi play-off'a çıkma başarısı gösterip, çeyrek finalde Bodrumspor'a 2-0 yenilerek ligi tamamlamıştı. 2022 yılında göreve gelen Boluspor Başkanı Savaş Abak, haziran sonunda yapılması planlanan olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıkladı. Geçmiş dönem borçlarından 35 adet dosya kapattıklarını belirten Başkan Abak, gelinen noktada artık yönetim kurulu üyelerinin ve kendisinin yıprandığını dile getirdi. Bolulu vatandaşların ve iş insanlarından yeterli desteğin Boluspor'a verilmediği söyleyen Başkan Abak, gelir-gider tablosuna göre kulübün tek çıkar yolunun şirketleştirilmesi olduğunu belirtti.

"Olağanüstü kongrede kesinlikle aday olmayacağım"

Kesinlikle kongrede aday olmayacağını ifade eden Başkan Savaş Abak, "Bu şerefli görevde bulunduğumuz her gün ileride keşke dememek adına elimizden geleni, en iyisini yönetim kurulu ile yapmaya gayret ettik. Haziran sonunda veya temmuzun ilk haftasında kongre yapacağım. Mayıstaki, hazirandaki tüm borçları ödeyeceğim. Futbolcuların alacağını ödeyeceğim. Bizden herhangi bir sıkıntı olmasın. Eskilerden kalan 2 tane mahkeme dosyası var. Onu da ödeyeceğim. Bizden borç kalmasın. Çarşamba günü yönetim kurulu arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk. Bu olağanüstü kongrede kesinlikle aday olmayacağım. Yönetimden eğer aday olacak arkadaşlar varsa kongreyi öne çekebiliriz. Evrakların hepsi net, verebilirim. Benden bilgi alabilirler. Ama 2016'da olduğu gibi ne yazık ki bedava kulüp yok. Gelen arkadaş cebine 4 milyon Euro'yu koyacak. Boluspor Kulübü'nün anayasası olması, bir planı olmak zorunda. Bir programı olmak zorunda. Böyle gelgitlerle kulüp yönetilmez. Biraz da enerjisi olan, biraz da parası olan inşallah bir yönetim kurulu ve başkan gelir ki Boluspor daima yaşasın" dedi.

"Kurtuluş belli, yapılsın şirket"

Kurutuluş yolunun şirketleşmeden geçtiğini söyleyen Başkan Abak, "Çok seviyor herkes Boluspor'u, madem 20 iş adamı toplansın herkes birer milyon Euro versin. 20 milyon Euro, kuralım şirket. Takım var, bizim geldiğimizde oyuncu yoktu. Takım burada işte çoğunun sözleşmesi var. Yanlış anlamayın çoğu ben olmazsam, bu yönetim olmazsa durmaz. Benim çapımda bir iş adamı, çok büyük bir iş adamı değilim, inanın bu fedakarlığı yapmaz. Bir tane Boluspor var. Öncelikle Bolu halkına şunu soralım, 'Boluspor, Bolu halkı için ne ifade ediyor?' Bir şey ifade etmeyebilir o zaman uğraşmayalım. Bakın bizden çok büyük camialar Bölgesel Amatör Lig'de. Kurtuluş belli, yapılsın şirket. Gelsin Boluspor'u çok seven 20 iş insanı, aralarından başkan seçsinler. Herkes birer milyon Euro versin. Hoca var, takım var, yapalım ilave çıkalım önümüzdeki sene Süper Lig'e. Bakalım o zaman stadyum yapılıyor mu, yapılmıyor mu?" ifadelerini kullandı.

"3 yıl sonra herkes BAL'da Boluspor'u seyreder"

Finansal zorluklarla mücadele etmekten yorulduğunu dile getiren Başkan Abak, "Sağlığımdan olacağım. Çünkü eşimi dostumu da üzüyorum. Ne bitmez dosyaymış? Bıktım insanlardan, yoruldum artık insanlardan. Yoksa kimse benim Boluspor sevgimi tartışamaz. Kimse tartışamaz. Biz de öyle çapsız adamlar yok herkesin işi gücü var, kariyeri belli. 10 sene önce de böyleydi. Ama kulübün geldiği nokta bu. Ama yapmayacağım çünkü yoruldum. Bu takım artık play-off oynamaya alıştı. Biz buraya bu kadar yatırım yaptık. Artık bizden sonra kim gelirse buranın üstüne bir tuğla koymak zorunda. Olmuyor mu? 3 yıl sonra herkes BAL'da Boluspor'u seyreder" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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