Boluspor Başkanı Stat Çalışmalarını İnceledi

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Erdal Bayrak, Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan çalışmaları inceledi.

Fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle şubat ayında kapatılan Bolu Atatürk Stadı'nda maç yapılabilmesi için faaliyetler devam ediyor.

Ligin ilk iç saha maçını İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan Boluspor'un kulüp başkanı Erdal Bayrak, son durumu yerinde görmek için statta incelemelerde bulundu.

Bayrak, stad müdürü Şerafettin Bilgin'den bilgi aldı. Bilgin, stadyuma 60 kişilik basın tribünü ve 60 kişilik protokol tribünü yapılacağını belirterek, konteynerlerin ve televizyon kamera kulelerinin demonte şekilde getirilerek hızlıca kurulacağını kaydetti.

Bayrak, sürecin en kısa sürede tamamlanabilmesi için kulüp olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.