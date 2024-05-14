Boluspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Boluspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

Boluspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

Boluspor, Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, oyuncuları maça hazırlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Koşukavak, takım-şehir bütünleşmesinin önemine vurgu yaparak, destek çağrısında bulundu.

14.05.2024 13:05
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Boluspor, Trendyol 1. Lig play-off 1. turda 16 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcı antrenörler gözetiminde idmana çıkan futbolcular, ısınma koşusunun ardından basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Koşukavak, idman öncesi gazetecilere, oyuncuları çok yıpratmadan 3 gün içerisinde maça hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bolu'nun 32 yıllık Süper Lig özlemi var. Biz bunu başarmak için uğraşacağız. Topyekun savaşmamız gerekiyor. Topyekun olamıyoruz, burada böyle bir problem var." dedi.

Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayan Koşukavak, "İnsan bazen üzülüyor. Desteğe ihtiyaç var. Çünkü ben bu şehrin evladı değilim, profesyonelim. Hizmet etmeye geliyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Koşukavak, play-off maçlarının oyuncuların kariyerleri açısında da önemli olduğuna işaret ederek, "Ama burada motivasyon tek yönlü gidiyor. Yönetim kurulu, başkan ve biz sürekli diri tutmaya çalışıyoruz. Biraz daha topyekun kalkınmaya ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Play-off oynayacakları diğer takımlara bakıldığında takım-şehir bütünleşmesinin görüldüğüne dikkati çeken Koşukavak, bu kentin tek kulübünün Boluspor olduğunu ve şehrin bütün paydaşlarının burada olması gerektiğini ifade etti.

Koşukavak, ligi 7. sırada bitiren takımın play-off mücadelesine dezavantajlı başladığına değinerek, şunları kaydetti:

"Tek maç deplasmana gidiyorsunuz. Turu geçerseniz sizi içeride oynatıyorlar. İkinci ayağı deplasmanda oynatıyorlar. Orayı da geçmeniz gerekiyor. Oradan sonra bir ikinci turu oynuyorsunuz. Orada da dezavantajlısınız. Finale kadar 7'nci takımın kağıt üzerinde dezavantajları var. Bunların üstesinden gelmeye çalışacağız. Gücümüz neyse, samimiyetimiz ve iyi niyetimiz neyse, her şeye rağmen elimizden ne geliyorsa yapacağız. Takdir Allah'tan."

Kaynak: AA

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