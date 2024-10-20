Boluspor Çorum FK'yı 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Boluspor Çorum FK'yı 2-0 Mağlup Etti

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Boluspor, Çorum FK'yı evinde 2-0 yenerek 3 puan aldı; teknik direktörler maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

20.10.2024 21:31
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- Boluspor - Çorum FK maçının ardından

BOLU - Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor sahasında ağırladığı Çorum FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, hakemin kararlarının maçın kırılma noktası olduğunu ifade ederek, "Öncelikle Boluspor'u tebrik ediyorum. İstediler, maçı kazandılar. İnişli çıkışlı, ilerliyorlar, birkaç haftadır bir kazanıyorlar, bir kaybediyorlar. Bugün de sahalarında kazanmak istiyorlardı. Onları tebrik ediyorum öncelikle aldıkları 3 puan için. Bize gelince aslında ilk yarı denk bir oyun vardı. Biz de atabilirdik, onlar da atabilirdi. Bir duran toptan yediğimiz bir gol. İkinci yarıya biraz daha farklı bir oyun anlayışıyla çıkmak istedik. İki tane bek oyuncumuzu değiştirip daha fazla ceza sahasına girecek ortalar ve topun bize daha fazla kalmasını istedik. Tam da bu plan ilerlerken maalesef hakem kararı. İyi insanlar, ben bunu görüyorum, söylüyorum ama çok çok büyük talihsizlik. Penaltı pozisyonu için oyunu durdurdu. Zaten top bizim ayağımızda gol atacağız belki. Hocamız için kırık bir not. Tabii o da o da onun üzüntüsünü yaşıyor. Maçın içinde o dakikadan sonra zaten yüzündeki ifadeden görebiliyorsunuz. 'Ben bu hatayı nasıl yaptım' diye. Çok çok kritik bir hataydı. İkinci yarı yine iyi başladık. İki tane değişiklik tam istediğimiz gibi oynuyoruz. Oyunu domine etmeye başladık. Yüklenmeye başlıyoruz geri çekilme zorunda bıraktığımız dakikalarda yaşanan bir pozisyon. Akabinde zaten yediğimiz kırmızı kart pozisyonu, kırmızı kart pozisyonu için hiçbir şey demiyorum. Bence doğru karardı" dedi.

"Seri galibiyetlere ihtiyacımız var"

Seri galibiyetlere ihtiyaçları olduklarını ifade eden Özbalta, "Dengeli bir lig. Herkesin herkesi yenebileceği lig. Kesinlikle çok hazır bir şekilde çıkması gerekilen bir lig. Yani maça çıktığınızda her şey olabilir. Biz bu dalgalanmanın içinden çıkmamız gerekiyor. Çok kötü bir durumda değiliz. Ama tabii ki geçen sene 57 sene sonra 1. Lig yaşayan Çorum Futbol Kulübü bunun üzerinden bir finali kaybeden bir Çorum Futbol Kulübü ciddi bir enerji boşalması var. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var. Seri galibiyetleri aldığı zaman takımın cesareti ve özgüveni artacaktır" diye konuştu.

Ufuk Kahraman: "Dizilişe karşı takım çok iyi reaksiyon verdi"

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman ise 4-3-3 dizilişine geçtiklerini belirterek, "Evimizde kazanmak güzel, istediğimiz bir 3 puan. Milli arayı çok iyi değerlendirdik. Antrenmandaki oyuncuların performansı ve özellikle daha önce oynadığımız sistem anlamında 5-3-2, 5-4-1 gibi dizilişini değiştirip takımı 4-3-3 olarak diziliş olarak maça hazırladık. Buna takım çok iyi reaksiyon verdi. Hangi oyuncuma görev verdiysem antrenman içerisinde en iyi şekilde bunu cevap verdiler. Tabii ki bu da bugünkü maça yansıdı. Maçın hikayesini gelecek olursak çok iyi analiz ettiğimiz bir Çorum takımı var. Çorum takımı kağıt üstüne baktığınız zaman gerçekten yetenekli oyunculara sahip, kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ama bunu yaparken de takım oyunu oynarken de savunma anlamında sıkıntıları vardı. Özellikle koridor araları blok arası boşluklarda biz özellikle 8 numaralarımızı veya rotasyonda 2-3 numaralı oyuncularımızı değerlendirerek onları kademe kademe pas şeklinde geçtik. Bunda da özellikle ilk yarı bir iki tane Paul'un sol koridordan girdiği iki üç tane ve sonuçlandıramadığı pozisyon var. İkinci yarı yine iki üç tane Paul, Eren ve Daniel girdi. Belki de ligin en fazla pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesini oynadık. Tabii bu konuda dediğim gibi milli takım arasını çok iyi değerlendirdik. 3 puan aldık. Bunu devam ettirmek zorundayız. Evimizde özellikle kazandık ama bunu deplasmanda devam ettirmek zorundayız. Bunun farkındayız. Futbolcularımı kutluyorum. Buraya gelen taraftarı kutluyorum. Çok büyük emek var burada, inşallah bundan sonra hep beraber başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor Çorum FK'yı 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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