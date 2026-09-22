Boluspor\'da Daniel Farrar dönemi sezon başından bu yana 8 maçta 1 puanla sona erdi

Boluspor'da Daniel Farrar dönemi sezon başından bu yana 8 maçta 1 puanla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'de sezon başından bu yana 8 maçta galibiyet alamayan ve yalnızca 1 puan toplayan Boluspor, ABD'li teknik direktör Daniel Farrar'ın görevine son verdi. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçlarla ligin dibinde bulunuyordu.
TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, sezonun başından bu yana çıktığı 8 maçta galibiyet alamazken, kötü gidişin ardından ABD'li teknik direktör Daniel Farrar'ın görevine son verildi.
1'inci ligde Boluspor, sezon başından bu yana çıktığı 8 maçta galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı-beyazlı takım ABD'li teknik direktör Daniel Farrar ile çıktığı 8 maçta sadece bir puan toplayarak ligin dibinde yer aldı. Boluspor'da yaşanan başarısız sonuçların ardından kulüp yönetimi tarafından Farrar'ın görevine son verildi.
Kaynak: DHA
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