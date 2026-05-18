Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da olağanüstü kongre kararı alınırken Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel, destek göremedikleri için sitemde bulundu. Kulübün toplam 340 milyon TL borcu ve 100 bin Euro'luk transfer yasağı bulunduğunu belirten Yüksel, "Ligin başında 'Top bile alamazlar' denilen takımı ligde bıraktık. Cebimizden para verdik ancak karşılığı bu olmamalıydı, kırgınız. Bir aday çıkmazsa kulüp valiliğe devrolur" dedi.

Trendyol 1. Lig'i 48 puanla 15. sırada tamamlayan ve çıktığı 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik, 18 mağlubiyet alan Boluspor'da Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel kongre süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu. Zorlu bir süreçte göreve geldiklerini belirten Yüksel, kulübün mali tablosu, transfer yasağı ve alınan olağanüstü kongre kararına değinerek takımı ligde tutmalarına rağmen bekledikleri desteği göremedikleri için kırgın olduklarını dile getirdi.

"İşin içinden çıkabileceğimizi düşünerek yolumuza devam ettik"

Boluspor kulübünün başına geldiklerinde zor bir sürece girdiklerinin farkında olduklarını ifade eden Yüksel, "Problemleri iyi kötü biliyoruz, kulübün durumunu biliyoruz, takımın çok borçlu olduğunu biliyoruz. Bunları biliyorduk ve bile bile başladık. Ama nasıl başladık? Ben pek yanaşmadım bu yönetime olmayacağını, çok zorlanacağımızı, destek olmadan zaten bu işin dönmeyeceğini, bunları düşündük, tarttık ama tabii arkadaşların ısrarıyla mecbur kaldık başladık. Başladıktan sonra tabii ufak problemler hemen önümüze gelmeye başladı. Bunların bir şekilde üstesinden geldik; ödemeleri yaptık, onları yaptık, bunları yaptık. Eski hocamız Mustafa Er de benimle istifa etmeden önce görüştüğünde çok zorlu bir işe girdiğimizi, dünyanın hiçbir yerinde destek olmadan hiçbir takımın devam edemeyeceğini, devamlılık olmayacağını söylemesine rağmen biz bu şekilde işin içinden çıkabileceğimizi düşünerek yolumuza devam ettik" dedi.

"Biz 200-250 milyon TL civarında bir takım kurduk"

Yaklaşık 250 milyon lira değerinde takım kurduklarını ve borçlarının 340 milyon lira civarında olduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel, "Biz 200-250 milyon TL civarında bir takım kurduk. Allah yardım etti ve iyi futbolculara denk geldik. Hatalarımız oldu mu? Mutlaka oldu. Ama minimum zararla buradan çıktığımızı düşünüyorum ki ligde kalarak da zaten bunu gösterdik. İkinci dönemde de masraflarımızı kıstık, primleri aşağı çektik. Takım daha az borçlansın veya maddi durumu, daha fazla paraya ihtiyacı olmadan küçük rakamlarla ligi bitirmeye çalıştık ve bitirdiğimizi düşünüyorum. Eski yönetime 250 milyon TL civarında bir borç var. Onun haricinde de ortalama alacakları da düşersek yaklaşık 100 milyon TL bu senenin borcu var. Toplamda 340 milyon borcu var takımın" ifadelerine yer verdi.

"100 bin Euro aşağı yukarı ödendiğinde bu transfer yasağı kalkıyor"

Transfer yasağı sürecini anlatan Mustafa Yüksel, "Transfer yasağına neden olan bu süreçte üç tane futbolcumuz var. Bir tanesi ki Vanspor'la görüşmelerimiz devam ediyor, orada bir yetiştirme parasından dolayı geldi. Bir tane eski bir futbolcudan dolayı geldi. Bir de bizim bir aldığımız futbolcuyla aslında 50 bin Euro üzerinden görüştük ama devre arasına gitti ve geri dönmedi. Normalde ondan da herhangi bir ceza gelmeyecekti, sadece futbolcunun burada anlaşmanın üzerinden geri dönmemesi hesapları bozdu. Sonra da hiçbir şekilde ne menajerine ne kendine ulaşım sağlayamadık. Süreç de bu noktaya geldi. 100 bin Euro aşağı yukarı ödendiğinde bu transfer yasağı kalkıyor" diye konuştu.

"Bir yiğit çıksın, kongre kararını ona göre alalım"

Boluspor için kongre tarihini veren Yüksel, "Kongre kararını biz daha önceden aslında kendi aramızda yönetim olarak konuştuk. Hızlı bir şekilde almamız gerektiğini düşündük. Ama buradan da kulübün zarar görmemesi adına bir kişi çıksın, bir yiğit çıksın daha doğrusu. Bir yiğit çıksın, kongre kararını ona göre alalım. Çünkü kongre kararı almak işi çözmüyordu. Yani kimse aday olmadıktan sonra kongre kararı alsan ne olacak, almasan ne olacak? Hatta biz şöyle de kendi aramızda konuştuk: Eğer ki böyle bir talip varsa, böyle bir kişi varsa hiç uzatmadan direkt istifa edip hemen diğer gelecek yönetimin çalışmalarına başlaması için önünü açmak niyetindeydik. Hatta kendi aramızda bu kararı aldık. Ama maalesef bugüne kadar kimse çıkmadı, biz de artık mecbur kongre kararını bugün itibarıyla aldık. İlk kongremiz 2 Haziran. Diğeri de muhtemelen 17 Haziran gibi olur. Aday çıkmazsa valiliğe devrolur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"'Top bile alamaz bunlar' derken biz ligde bıraktık bu takımı"

Kentten hiçbir destek alamadıklarını ifade eden Yüksel, "Bizim transfer yasağımız 100 bin Euro ama bizim de yetiştirme parası bir 70-75 bin Euro civarında alacak olacak, gelecek olan bir paramız var. Aslında 25-30 bin Euro ile bu yasak da kalkıyor. Ki sadece bu yasak şu andaki bizim ligde Serik, Van, Sakarya birçok takıma da geldi. Boluspor bugüne kadar hiç transfer yasağına girmemiş takım değil. Defalarca girdiğini biz de biliyoruz. Ama tabii olmasa çok daha güzel olurdu. Bir ikinci mevzu da, biz ligin başında herkes bize 'top bile alamaz bunlar' derken biz ligde bıraktık bu takımı. Böyle küçük rakamlarla bu işin olabileceğini ve ligde kalınabileceğini düşünselerdi, bizim haricimizde birkaç kişi daha talip olurdu. Biz elimizden geleni yaptık ama gördüğümüz, duyduğumuz şeyler hoş değil, güzel de değil. Burada hiç kimsenin, hiçbir arkadaşın Boluspor üzerinden 1 TL'ye ihtiyacı da yok, 1 TL'ye muhtaç da değil. Herkes elinden geleni yaptı ama taraftarlardan ya da başka taraftarlara veren gazlardan dolayı biraz kırgınız. Kırgın olmamızın nedeni de şu; biz kendi cebimizden parayı verdik, bu takım için elimizden geleni yaptık ama karşılığında bu olmamalıydı" dedi. - BOLU