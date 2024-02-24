Boluspor, Erzurumspor FK maçı için hazır - Son Dakika
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Boluspor, Erzurumspor FK maçı için hazır

Boluspor, Erzurumspor FK maçı için hazır

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın sahasında oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Takımın son antrenmanı tesislerinde gerçekleşirken, taraftarlar da antrenmana destek verdi. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, taraftarlara teşekkür ederek, takımın desteğe layık olacağını belirtti. Taraftarlar ise Koşukavak ile takımın ivme kazandığını ve mücadeleden memnun olduklarını dile getirdi. Maç yarın saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

24.02.2024 17:23  Güncelleme: 17:26
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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın sahasında oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bolu ekibi, maç için son antrenmanını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yaptı.

Antrenmanı ziyaret eden taraftarlar, teknik direktör Yalçın Koşukavak'a çiçek takdim etti, futbolculara moral verdi.

Taraftarlara teşekkür eden Koşukavak, "Herkesin ayağına sağlık, teşekkür ederiz. Tesise kadar gelip bize destek veriyorsunuz. İnşallah biz de bu desteğe layık oluruz. Boluspor sizin, sizin şehrinizin takımı. Geçmişteki o sahiplenme duygusu, o aidiyet duygusuyla tribünleri ve Boluspor'u layık olduğu yere getiririz." diye konuştu.

Taraftarlar ise takımın Koşukavak ile ivme yakaladığını belirterek, takımın mücadelesinden memnun olduklarını dile getirdi.

Boluspor-Erzurumspor FK maçı, yarın saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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