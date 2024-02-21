Boluspor, Erzurumspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Boluspor, Erzurumspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Erzurumspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında evinde oynayacağı Erzurumspor maçına hazırlanan Boluspor, son 5 haftada mağlubiyet yüzü görmediği yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki ekip, antrenmanlarla hazırlıklarını tamamladı ve 3 puan hedefliyor.

21.02.2024 14:20  Güncelleme: 14:22
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor, evinde oynayacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Son 5 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen ve yenilmezlik serisini sürdüren Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında evinde Erzurumspor'u ağırlayacak. Müsabaka, pazar günü saat 13.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, güç ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Son olarak teknik-taktik çalışma yapan Bolu ekibi, antrenmanı tamamladı. 36 puanda ligin 7. sırasında bulunan Boluspor, karşılaşmadan 3 puan alıp, play-off mücadelesini sürdürme peşinde. - BOLU

Kaynak: İHA

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