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Boluspor, Hakem Meler'e Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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Boluspor, Hakem Meler'e Yapılan Saldırıyı Kınadı

Boluspor, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak, sporun ruhuna ve Türk futboluna zarar veren bu tarz olayların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Boluspor, Hakem Meler\'e Yapılan Saldırıyı Kınadı
12.12.2023 - 10:07,
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TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Süper Lig'de MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının orta hakemi Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı ile ilgili bir açıklamada yayımlandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşmanın sonunda yaşanan olayları büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ettik. Sporun ruhuna ve Türk futboluna zarar veren bu tarz olayların kabul edilemez olduğunu düşünüyor, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler başta olmak üzere karşılaşmada görev alan hakemlere, ailelerine ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: AA
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