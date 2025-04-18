Boluspor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan Bolu ekibi, kampa girdi.
Karşılaşma yarın saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.
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