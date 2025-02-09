Boluspor, Keçiörengücü ile 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika
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Boluspor, Keçiörengücü ile 1-1 Beraber Kaldı

Boluspor, Keçiörengücü ile 1-1 Beraber Kaldı

Boluspor, evinde Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Kahraman puan kaybına üzüldü.

09.02.2025 17:07
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, "Evimizde kazanmamız gereken bir maçı, beraberlikle tamamladık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, açıklamalarda bulundu.

"İlk kırk beş dakika boyunca belki de hiç üretemedik"

Üretken olamadıklarını belirten Kahraman, "Evimizde kazanmak istediğimiz bir üç puan vardı. Rakibimize baktığımız zaman, belki de koşu mesafelerinde en yüksek sırada olan, analizlerde en üst seviyede görünen bir Keçiörengücü takımı vardı. Savunmayı çok iyi yapan, fiziksel olarak güçlü, yüksek toplarda etkili ve ikinci topları kazanan bir ekipti. Bunu nasıl çözebilirdik? Daha hızlı pas trafiğini artırarak, özellikle kanatları kullanarak bunu yapmamız gerekiyordu. Bu şekilde hazırlandık maça. Tabii, kupa mesaisinden sonra oynadığımız bir karşılaşmaydı. İlk kırk beş dakika boyunca belki de hiç üretemedik. Sadece bir tane ciddi pozisyonumuz var, yanlış hatırlamıyorsam 18. dakikada vurulan bir şut vardı. Onun dışında üretken olamadık. Rakip alanları çok iyi kapattı ve pas trafiğimizi tam olarak oturtamadık. En güçlü yanımız olan ön alan baskısını ilk kırk beş dakikada iyi yapamadık ve bu da rakibin biraz daha üstün olmasına neden oldu" diye konuştu.

"Evimizde kazanmamız gereken bir maçı, beraberlikle tamamladık"

Kazanmaları gerektiği bir maçı beraberlikle tamamladıklarını dile getiren Kahraman, "İkinci yarıda oyuncularımızla konuşarak, daha tempolu oynamamız gerektiğini ve kendi kimliğimizle sahada olmamız gerektiğini anlatmaya çalıştık. Maça iyi başladık, tempolu başladık. Rakibin on kişi kalması bizim için bir avantaj sağladı. Ancak bu avantaj, rakibin fiziksel olarak güçlü olması ve takım savunmasını iyi yapması nedeniyle tam olarak istediğimiz gibi işlemedi. Birinci bölgeyi çok iyi savunmaya başladılar. Biz ise pas trafiğimizin hızını artırmaya çalıştık. Kanatlardan getirdiğimiz toplarla ve ceza sahasına yapılan koşularla pozisyon bulmaya çalıştık ve golü de bu şekilde bulduk. Yüksek toplar konusunda ise rakibin hava hakimiyetinin daha iyi olduğunu biliyorduk. Bu yüzden yerden paslarla ve derin koşularla pozisyon üretmeye çalıştık. Sonuç olarak, kazanmamız gereken bir maçı evimizde beraberlikle tamamladık. Dediğim gibi, ligde alınan her puan çok değerli ve kıymetli. Kaybettiğimiz iki puanı deplasmandaki maçta telafi etmek istiyoruz. Keçiörengücü'ne de başarılar diliyorum, bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor, Keçiörengücü ile 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika

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